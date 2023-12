Le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra lundi, une séance d'information publique, suivie de consultations à huis clos, sur la situation en Libye Le représentant spécial et chef de la Mission d'appui des Nations unies en Libye (MANUL), Abdoulaye Bathily, fera le point sur les derniers développements dans le pays.

Lors de la réunion de lundi, M. Bathily devrait entre autres, informer le Conseil des efforts de redressement et de reconstruction déployés à la suite de la forte tempête, qui a frappé l'est de la Libye le 10 septembre dernier, provoquant des inondations massives et des dégâts catastrophiques dans la ville de Derna.

Selon le rapport du Secrétaire général, qui cite les derniers chiffres disponibles de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la tempête a fait au moins 4.255 morts, 8.540 personnes sont toujours portées disparues, tandis que plus de 43.000 ont été déplacées. Au total, OCHA estime que 250.000 personnes ont été affectées par la tempête.