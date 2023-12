L'Organisation mondiale de la santé s'est dite "consternée par la destruction effective" de l'hôpital Kamal Adwan dans le nord de la bande de Ghaza après une agression de l'armée sioniste qui a coûté la vie à "au moins huit patients".

"De nombreux personnels de santé ont été arrêtés, et l'OMS et ses partenaires recherchent de toute urgence des informations sur leur statut", écrit le patron de l'OMS, le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus sur X. "Nous avons appris que de nombreux patients ont dû s'évacuer eux-mêmes, au péril de leur santé et de leur sécurité, les ambulances ne pouvant pas atteindre l'établissement", a-t-il dit. "Plusieurs patients sont décédés faute de soins de santé adéquats, notamment un enfant de 9 ans.

Nous sommes extrêmement préoccupés par le bien-être des personnes déplacées qui se seraient réfugiées dans l'enceinte de l'hôpital", ajoute t-il. "Le système de santé de Ghaza était déjà à genoux, et la perte d'un autre hôpital, même fonctionnant au minimum, est un coup dur", souligne le docteur Tedros. Les agressions de l'armée sioniste contre Ghaza ont fait plus de 18.800 martyrs dont 75% d'enfants.