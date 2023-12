Une personne a trouvé la mort et une autre a été intoxiqué au monoxyde de carbone dans la commune Dréan (66km à l’ouest d’El Tarf), a-t-on appris dimanche dans un communiqué de la direction de wilaya de la Protection civile. Les éléments de l’unité secondaire de la Protection civile de la commune Dréan sont intervenus dans la nuit de samedi à dimanche pour prodiguer des secours et évacuer deux personnes âgées de 33 et 44 ans asphyxiées par le monoxyde de carbone dégagé par une cheminée à charbon à l’intérieur d’une maison au boulevard colonel Si Houès dans la commune Dréan, selon le communiqué .

Les deux victimes ont été transférées vers la polyclinique de la commune Dréan où la personne âgée de 33 ans a rendu l’âme, alors que la seconde personne (44 ans) se trouve dans un état critique, a détaillé la même source. Les services de sécurité compétents territorialement ont ouvert une enquête pour déterminer les causes de l’accident.