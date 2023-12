Au total 3000 exploitations agricoles seront raccordées au réseau d’électricité dans la wilaya de Laghouat, dans le cadre d'un projet complémentaire d’électrification agricole qui comprend 2.022 km, retenu pour la wilaya au titre de l’année 2023, a déclaré dimanche à l’APS le wali de la wilaya.

"Ce projet complémentaire d'électrification agricole permettra de renforcer l'activité agricole dans la wilaya", a indiqué M. Fodil Dhouifi, soulignant par la même occasion que l'année 2024 verra la couverture en cette énergie vitale, le plus grand nombre des exploitations agricoles productives.

Et D'ajouter: "Ce projet s'inscrit dans le cadre de la concrétisation des recommandations des pouvoirs publics exigeant la mise en place d'un programme d’alimentation des agriculteurs en électricité agricole à court et moyen terme afin de les encourager à utiliser d’une manière optimale leurs exploitations, dans le but d'augmenter les capacités de production des cultures notamment stratégiques, dont les céréales et le maïs". De son côté, le représentant des agriculteurs de la wilaya de Laghouat, Mustapha Oubaid, a exprimé sa "satisfaction" quant aux efforts de l'Etat pour l’accompagnement du secteur de l’agriculture dans cette wilaya.