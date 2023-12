Des autorisations d’exploitation définitive ont été accordées à trois investisseurs privés par les autorités de la wilaya d’El Tarf, a indiqué dimanche le wali, Mohamed Meziane. Des investisseurs activant dans les domaines de fabrication de meubles, de mobilier hôtelier et de transformation de la tomate industrielle qui avaient déjà bénéficié d’autorisations exceptionnelles, a précisé à l’APS le même responsable, soulignant que cette décision s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des directives des autorités supérieures du pays relatives à l’accompagnement des investisseurs sérieux.

Ces autorisations définitives permettront à ces investisseurs de bénéficier de plusieurs avantages pour consolider l’investissement dans cette wilaya stratégique par sa position, a estimé le wali. Il a également rappelé l’installation récente d’une commission de wilaya composée des secteurs concernés par le dossier de l’investissement et chargée de suivre et d’assainir les projets d’investissement ainsi que lever les entraves rencontrées par les opérateurs dans la concrétisation de leurs pr ojets et relancer ceux en difficulté.

Cet accompagnement s’est traduit par l’octroi d’autorisations d’exploitations temporaires pour plus de 25 projets dont certains entrés en activité et par la levée des entraves rencontrées par 34 projets dans divers secteur, a ajouté le chef de l’exécutif local. L’assainissement du foncier industriel mené par les services de la wilaya a permis le recouvrement de 40 lots de terrains octroyés à des investisseurs qui n’ont pas entamé la concrétisation de leurs projets, a souligné le wali, relevant que la commission de wilaya en charge du dossier procèdera à la réattribution de ces lots à des investisseurs sérieux.