Le ministre de l'Hydraulique, Taha Derbal, a reçu, dimanche à Alger, des députés de l'Assemblée populaire nationale (APN) représentant la wilaya de Mila dans l'objectif de s'enquérir de leurs préoccupations relatives au secteur pour cette wilaya, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre tenue au siège du ministère en présence des cadres du secteur avec la participation du directeur de l'Hydraulique de la wilaya de Mila via visioconférence, les députés ont soulevé une série de préoccupations des habitants de Mila, notamment en ce qui concerne l'approvisionnement en eau potable, l'assainissement et l'irrigation, précise le communiqué.

A ce propos, le ministre a donné des explications sur les différentes procédures prises par le secteur en vue de l'amélioration du service public des eaux à la wilaya, appelant les responsables à la mise en œuvre des programmes tracés, en sus d'obliger les entreprises de réalisation à accélérer la cadence des travaux selon les délais fixés. M. Derbal a, également, chargé l'Inspecteur général du ministère de présider une commission d'inspection pour le suivi de la cadence des programmes de développement et le recensement des lacunes afin de mobiliser les ressources financières nécessaires, notamment en ce qui concerne l'eau potable et l'hydraulique, outre la sécurisation et la protection du barrage de Beni Haroun, eu égard au caractère stratégique national qu'il revêt. Ladite commission débutera sa mission en début janvier.