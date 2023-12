Plus de 300 jeunes prennent part dimanche à Tizi-Ouzou au colloque "Emploi et entrepreneuriat en Algérie :réalité et perspectives", organisé par le Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ) en présence également de membres du Gouvernement.

Dans son allocution à l'ouverture de cette manifestation, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Fayçal Bentaleb a souligné que le thème de cette "importante" rencontre, constitue "l'une des priorités et préoccupations du Gouvernement et concerne de larges catégories de notre société, notamment les jeunes".

Il a qualifié le Conseil supérieur de la jeunesse de "force nationale de proposition" sur les questions liées aux besoins des jeunes et à leur prospérité dans divers domaines. Pour sa part, le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi, a estimé que la rencontre contribuera "inévitablement à l'amélioration des indicateurs du marché de l'emploi". Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Faycel Bentaleb, a affirmé, quant à lui, que l'évènement est une "opportunité de mett re en valeur l'importance de l'entrepreneuriat comme approche économique ouvrant à la jeunesse les portes de l'investissement et de la création de la richesse", l'appelant à "transformer les idées et inventions qu'elle porte en projets concrets".

Dans le cadre de ses intenses efforts en matière d'emploi, "l’Algérie a adopté l'approche entrepreneuriale comme nouvelle culture à prescrire aux jeunes", a indiqué, pour sa part, le président du CSJ, Mustapha Hidaoui, dans une déclaration à la presse en marge de cette rencontre.

L'organisation de la rencontre, s'inscrit en droite ligne des orientations de l'Etat visant à améliorer les dispositifs d'emploi pour les mettre au diapason des exigences du marché et de chaque conjoncture, et dans le cadre du souci d'accompagner les jeunes, notamment les porteurs de projets, à travers les espaces d'échange d'expériences, pour assurer la réussite de différentes initiatives et idées créatrices de richesse, qui favorisent l’implication des jeunes dans le développement national, selon les organisateurs.

Le forum est une occasion pour les promoteurs de start-up et de micro et moyennes entreprises, les porteurs d'idées et de projets innovants et les académiciens, ainsi que les différentes catégories de jeunes, d'œuvrer selon des cadres méthodologiques et scient ifiques à élargir la recherche et le débat autour de l'entrepreneuriat et à examiner les alternatives à même de contribuer à l'amélioration des indicateurs du marché d'emploi, ajoutent les initiateurs.

Les participants à l'évènement qui se poursuivra demain lundi, passeront en revue les cadres régissant le secteur de l'emploi et de l'entrepreneuriat en Algérie.

Des ateliers interactifs et une exposition dédiée aux dispositifs de l'Etat en la matière, sont prévus au programme du forum.