Le moudjahid symbole, Bachir Djedain dit Si Bachir El Boussaidi est décédé, samedi à l'âge de 91 ans, a-t-on appris dimanche auprès du ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit.

Né le 27 octobre 1932 à Beni Boussaid dans la wilaya de Tlemcen, le défunt a rejoint les rangs de l'Armée de libération nationale (ALN) en 1955, alors qu'il avait tout juste 22 ans, précisément dans la 1e région de la deuxième zone de la wilaya historique V, mû d'une ferme détermination à concourir à la libération du pays de l'occupation, de l'injustice et de la tyrannie coloniale.

Connu pour sa discipline, sa perspicacité et sa force de planification et d'exécution, le regretté a été désigné par la direction de l'ALN pour seconder le Commandant Si Ramdane dans la bataille de Boussedra, le 20 janvier 1957, où 64 moudjahid étaient tombés au champ d'honneur.

Il a été promu ensuite au grade de lieutenant. Le défunt a laissé derrière lui un riche legs moral, inspiré de son parcours révolutionnaire et de ses principes et valeurs de moudjahid auxquelles il n'avait jamais dérogé. Bachir Djedain était connu aussi pour sa bravoure et son intég rité, tel que le confirment les témoignages de ses compagnons d'armes et de tous ceux qui l'ont connu de près, précise le ministère.

En cette douloureuse épreuve, le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga, a présenté ses sincères condoléances et exprimé sa profonde compassion à la famille du défunt et à ses compagnons, priant Allah Tout Puissant de lui accorder Sa sainte miséricorde et de l'accueillir en Son vaste paradis, conclut le communiqué.