Le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, a annoncé dimanche dans un communiqué, l'installation d'une commission multisectorielle chargée du suivi de l'approvisionnement du marché national pour assurer la disponibilité des produits de première nécessité en quantités suffisantes couvrant la demande.

Présidée par le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, la commission est composée des représentants des ministères de l'Agriculture et du Développement rural et de l'Industrie et de la production pharmaceutique, ajoute le document. La commission veillera "à la préparation à l'avance du mois de Ramadhan, à travers un calendrier d'approvisionnement en produits de large consommation, notamment ceux très demandés en ce mois de jeûne", précise le document.

Présidant la cérémonie d'installation, M. Zitouni a affirmé que la mise en place de cette commission "intervient dans le cadre des efforts des hautes autorités, visant à garantir un approvisionnement régulier en différents produits de large consommation".

Il s'agit également de "coord onner les efforts entre les ministères concernés pour un suivi minutieux et efficace du marché national afin d'assurer la disponibilité des produits de première nécessité en quantités suffisantes couvrant la demande".

Ladite commission se chargera de mettre en place des comités locaux multisectoriels, à travers les 58 wilayas pour évaluer l'approvisionnement des marchés, a-t-on souligné.

La cérémonie d'installation s'est déroulée en présence des secrétaires généraux des ministères concernés, de cadres du secteur du Commerce et de la Promotion des exportations et des directeurs généraux de l'Office algérien interprofessionnel des céréales (OIAC) et du groupe "Agrodiv".

Le développement industriel et sa corrélation avec le commerce interafricain objet de la rencontre entre Aoun et le SG de la ZLECAF

L'état du développement industriel et sa corrélation avec le commerce interafricain était au coeur d'une rencontre qui a réuni, dimanche à Alger, le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun et le Secrétaire général (SG) de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), Wamkele Mene, indique un communiqué du ministère. Lors de cette rencontre, les deux parties ont évoqué "la stratégie à adopter pour intensifier l'échange de marchandises produites dans le continent par des Africains, en vue de garantir la sécurité alimentaire et sanitaire, et d'aller ainsi vers une véritable industrie dans les différents domaines".

Concernant les priorités de ces industries, "les deux parties ont convenu de l'importance d'orienter les priorités vers l'industrie mécanique, notamment l'industrie automobile, l'industrie agroalimentaire et les industries manufacturière et pharmaceutique", a ajouté la même source. Dans cadre, M. Aoun a affirmé que la stratégie du Gouvernement algérien a évolué s'agissant du marché automobile s en Algérie, en ce sens que l'orientation est désormais vers la construction, après l'étape de montage, "une priorité sur laquelle mise le Gouvernement", a-t-il ajouté.

S'agissant de l'industrie pharmaceutique, le ministre a souligné "la nécessité de fournir les matières premières disponibles en Afrique, pour consacrer la souveraineté en la matière, notamment pour la fabrication de médicaments qui limitent la propagation de maladies sur le continent". Pour sa part, le SG de la "ZLECAF", a salué "le saut qualitatif réalisé par l'Algérie à cet égard, notamment après ses visites aux expositions de médicaments dans différents pays africains". Il a salué, également, "le grand rôle joué par l'Algérie durant le processus de création de la +ZLECAF+ et le grand soutien qu'elle avait fourni et qu'elle continue à apporter", selon la même source.