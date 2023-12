Une convention a été signée, dimanche, entre le Fonds algérien des start-up (ASF) et la Caisse nationale d'épargne et de prévoyance (CNEP-Banque), portant affectation d'une tour à Alger pour abriter les start-up.

La convention a été signée entre le Directeur général de la CNEP-Banque, Samir Tamrabet et le Directeur général de l'ASF, Okba Hachani, en présence du ministre des Finances, Laaziz Faid et du ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Yacine El-Mahdi Oualid, et ce en marge de la Foire de la Production algérienne au Palais des expositions (Alger). En vertu de cette convention, la Tour numéro 17 située dans la cité des 554 logements, El Djawhara (Hamma-Belouizdad), propriété de la CNEP-Banque, sera exclusivement mise à la disposition du Fonds "ASF" pour abriter les start-up.

Selon les explications fournies lors de la cérémonie de signature, la Tour numéro 17 se compose de 17 étages, sur une superficie globale de 10.000 m² et comprend des installations nécessaires et adaptées aux activités des star t-up.

En plus des espaces dédiés à l'hébergement des start-up, cette tour "moderne" comprend des centres de modélisation, des accélérateurs de start-up, ainsi que le nouveau siège de l'ASF et des espaces d'exposition et de détente.

Dans son allocution à cette occasion, M. Oualid a affirmé que l'objectif de cette initiative était de fournir un espace commun dédié aux start-up pour les aider à bénéficier amplement de l'accompagnement et du soutien, en tant que vitrine pour ces entreprises au niveau national et international.

Il ajouté que cette tour fera office de pôle technologique, affirmant que cette initiative sera généralisée à d'autres wilayas.

De son côté, M. Faid a salué cette initiative et encouragé les autres institutions financières à entreprendre de telles démarches qui pourraient créer une dynamique et un environnement propices à l'innovation et à l'entrepreneuriat, ce qui contribuera positivement au développement économique.

Il a souligné, à ce propos, la grande importance des start-up dans le promotion de l'investissement, l'ouverture de nouveaux horizons et opportunités d'emploi, notamment pour les jeunes, outre leur rôle majeur dans la modernisation et le développement des services financiers.

Il a, à cet égard, estimé que "les start-up contribuent au progrès et à la via bilité financière, en fournissant des solutions de financement innovantes qui répondent aux besoins de toutes les catégories de la société." Le ministre a également souligné que "l'Algérie, aspire à travers sa nouvelle stratégie économique à créer un écosystème solidaire et solide visant à renforcer et à diversifier les outils destinés à la création et à l'accompagnement des start-up", ajoutant que "l'objectif de ce système et que ces start-up soient le moteur principal qui conduit la transition économique de l'Algérie vers un modèle qui s'appuie sur plusieurs secteurs économiques et qui repose sur de forts investissements dans le domaine de la connaissance et des technologies".

Dans son allocution, le Directeur général de l'ASF a estimé que "cette tour aura un rôle fondamental dans le renforcement de l'écosystème de l'entrepreneuriat et de l'innovation en Algérie", indiquant que cette initiative s'inscrit dans le cadre de sa mission de soutien à l'innovation et à la croissance des start-up algériennes.

Quant au DG de la CNEP-Banque, il a affirmé que cet accord reflète le souci des deux parties de promouvoir le développement durable de l'environnement entrepreneurial en Algérie, en soutenant et en encourageant les start-up à leurs débuts, ce qui contribuera positivement au développement économique en Algérie.

Signature d'un mémorandum d'entente entre "Algeria Venture" et "Turkish Airlines"

Un mémorandum d'entente a été signé, dimanche à Alger, entre l’accélérateur public de start-up "Algeria Venture" et la compagnie aérienne turque "Turkish Airlines", visant à soutenir les startupeurs et les innovateurs pour leur permettre de bénéficier de tarifs préférentiels des billets d'avion. La cérémonie de signature s'est déroulée au Palais des expositions (Pins maritimes) en marge de la 31e édition de la Foire de la Production algérienne. Le document a été cosigné per le Directeur général d'"Algeria Venture", Sid Ali Zerrouki et le Directeur général de "Turkish Airlines" en Algérie, Muhammed Ibrahim Kavranoglu, en présence du ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Yacine El-Mahdi Oualid et de l'ambassadeur de Turquie à Alger, Muhammet Mucahit Kucukyilmaz.

Ce partenariat vise à encourager l'innovation ouverte et à faciliter le développement économique en offrant des réductions spéciales sur les billets d'avion aux start-up labellisées et en exposant les innovations de ces entreprises au niveau international, en sus de l'organi sation de workshops et de conférence pour promouvoir cette coopération. M. Zerrouki a souligné, lors de son intervention à cette occasion, que Turkish Airlines avait décidé "d'aider les start-up algériennes à se développer non seulement à l'intérieur du pays mais aussi à l'étranger".

Il a, également, indiqué que la compagnie " transportera les porteurs de projets vers les différentes parties du monde à un prix très attractif, ce qui permettra de renforcer les jeunes compétences en Algérie." De son côté, M. Kavranoglu a affirmé que la compagnie aérienne "Turkish Airlines" desservait plus de 350 destinations à travers le monde et 60 destinations en Afrique, soulignant que la société soutenait les start-up et l'innovation. "Nous sommes heureux de faire partie de l'écosystème des start-up en Algérie, qui, à notre avis, sera un acteur majeur de l'économie algérienne", a-t-il ajouté. En marge de la Foire de la production algérienne, "Algeria Venture" a signé un accord avec l'opérateur mobile "Djezzy" en vue de contribuer au soutien des propriétaires de start-up en leur permettant de bénéficier, de manière préférentielle, des services fournis par l'entreprise.