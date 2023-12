Les cavaliers de clubs équestres de Tiaret se sont distingués de fort belle

manière en s'adjugeant les épreuves du championnat d’Algérie d’endurance, disputé vendredi au centre équestre de la commune de Djerma dans la wilaya de Batna.

Dans l'épreuve d'élite sur une distance de 80 kilomètres, destinée aux chevaux de 6 ans et cavaliers de 18 ans et plus, le cavalier du club "Emir Abdelkader" de Tiaret, Mohamed Rebihi montant "Chabab" s'est imposé devant son coéquipier Karim Bouzida sur "Chahib d’hem" et Hakim Agoun du club équestre Hacienda de Blida enfourchant "Bein Dorée".

Le titre national par équipes est revenu au club Emir Abdelkader de Tiaret devant le club équestre Hacienda de Blida et l’ASLECT de Tiaret.

La course des 60 km réservée aux chevaux de 5 ans et cavaliers de 14 à 25 ans, le titre est revenu au cavalier Abdennour Asli de l’AS Foursane Awlad Emir Abdelkader de Tiaret montant "Fal Khair" devant Farouk Benaissa du club petit cavalier de Ain M’lila sur "La Rocade" et Habib Khelifa de la ligue équestre de Batna montant "Nedjma".

Chez les jeunes chevaux et cavaliers de 14 ans et plus sur une distance de 40 km, le trophée a été remporté par Bahloul Walaeddine du Club équestre "Le pittoresque des Aurès" de Batna enfourchant "New Boy" devant Abdelhak Abidine du club Haceinda sur "Gafsa" et Aimen Salah- Eddine Benaissa de la ligue de Batna montant "Chahinda".

Le niveau technique de la compétition a été jugé "appréciable" par les spécialistes. A noter la bonne organisation de cet événement sportif tout au long de son déroulement, sur un parcours assez technique, dans une ambiance de convivialité et de fair-play.

Cette compétition de sports équestres, organisée par la Fédération équestre algérienne (FEA) en collaboration avec la Ligue équestre de wilaya de Batna, a été marquée par la participation d’une soixantaine de cavaliers et cavalières d’une dizaine de clubs équestres du pays. Les lauréats ont été récompensés de trophées et cadeaux, en présence des autorités locales et de membres de la FEA et de représentants de la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Batna.