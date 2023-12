Pour gagner en force physique, il n'y a pas que la viande : selon une récente étude australienne, manger chaque jour une portion de légumes verts permettrait aussi d'accroître la masse musculaire.

Dans l'imaginaire collectif, la force musculaire est généralement associée à la consommation de viande : en effet, les protéines (que l'on retrouve dans la viande rouge, mais pas seulement) sont utilisées à la manière de "briques" par l'organisme pour construire et renforcer les muscles du corps.

Oui, mais voilà : selon une récente étude conduite par la Edith Cowan University (en Asutralie), pour développer sa force musculaire, il serait également indispensable de manger quotidiennement... des légumes verts.

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs australiens ont examiné des données médicales concernant 3759 Australiens et recueillies sur une période de 12 ans dans le cadre d'une enquête nationale sur le diabète et la santé cardiovasculaire.

Ils ont constaté que les personnes qui consommaient chaque jour une portion de légumes verts (entre 80 g et 100 g par jour) présentaient une force musculaire dans les membres inférieurs (les jambes, donc) significativement plus importante que les autres.

Les nitrates naturels sont bons pour le cœur et les muscles

Comment expliquer cette (surprenante) conclusion ? Selon les chercheurs (qui ont publié leurs travaux dans le Journal of Nutrition), ce sont surtout les nitrates contenus dans les légumes verts qui auraient un impact positif sur la force musculaire.

Car on a tendance à l'oublier :

Les nitrates (NO3–) sont naturellement présents dans les légumes verts – et surtout dans la roquette, l'épinard, la laitue, sans oublier la betterave, le radis et le chou chinois. Bien loin des nitrites et des nitrates artificiels, utilisés comme additifs alimentaires (notamment dans la charcuterie) et probablement néfastes pour la santé, ces molécules naturelles auraient des effets protecteurs sur la santé, et notamment sur le système cardiovasculaire.

"Notre étude montre qu'une consommation régulière de nitrates naturels, d'origine végétale, contribue au développement de la force musculaire indépendamment de l'activité" affirment les scientifiques, qui soulignent quand même qu'il est nécessaire de pratiquer (au moins) 30 minutes d'activité physique par jour pour maintenir la masse musculaire.