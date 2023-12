Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf a eu, dimanche à Oran, des entretiens bilatéraux avec ses homologues de Sierra Leone, du Nigeria et de Tunisie, a indiqué dimanche un communiqué du ministère.

Les entretiens qui ont eu lieu en marge de la participation des quatre ministres aux travaux du Séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique à Oran, ont été "une occasion pour passer en revue les relations de coopération et de fraternité unissant l'Algérie et ces pays frères et évaluer le progrès enregistré dans le cadre du processus d'Oran visant à unir la voix de l'Afrique et à renforcer son influence au sein du Conseil de sécurité de l'ONU", ajoute le document.

Dans ce cadre, les ministres des Affaires étrangères de ces pays ont salué "l'engagement constant de l'Algérie vis-à-vis de son appartenance africaine, dont l'une des dimensions s'est concrétisée dans le processus d'Oran avec les efforts et démarches qui s'en sont suivis dans ce sens pour défendre les causes de l'Afrique et ses aspiratio ns sur la scène internationale", conclut le communiqué.