Représentant le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, se rend, lundi, au Koweït, en compagnie du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, M. Brahim Merad, pour transmettre les condoléances du président de la République et celles du peuple algérien à son Altesse Cheikh Meshaal al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, émir de l'Etat du Koweït, et au peuple koweïtien frère, suite au décès de Cheikh Nawaf al-Ahmad al-Jaber al-Sabah.