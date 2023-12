Le groupe Sonatrach et ses filiales prennent part à la 31è édition de la Foire de la production algérienne, organisée sous le haut patronage du président de la République, M.

Abdelmadjid Tebboune, du 14 au 23 décembre au Palais des expositions (Pins maritimes) à Alger, a indiqué dimanche un communiqué du groupe. Placée sous le slogan "L'entreprise productive, base de la croissance et du développement économique", la manifestation économique a vu la participation de plus de 500 exposants représentant les entreprises nationales, publiques et privées dans plusieurs secteurs productifs.

La participation de Sonatrach à cette édition se veut "une occasion pour faire connaître le secteur des hydrocarbures et les activités stratégiques de l'entreprise, considérée comme étant la locomotive de l'économie nationale, et d'évaluer les opportunités offertes par le marché local".

La manifestation offre également au groupe pétrolier public l'opportunité de mettre en avant ses efforts visant à promouvoir le contenu local et à affirmer son engagement en tant qu'entreprise nationale contribuant à la création de richesses et à la promotion du développement économique et industriel du pays, conclut le communiqué.