La Commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des affaires religieuses à l'Assemblée populaire nationale (APN) organise, mardi, une journée parlementaire sur "les programmes scolaires et les programmes du futur", a indiqué dimanche un communiqué de la Chambre basse du parlement.

Cette rencontre, organisée dans une salle de conférences à la wilaya d'Alger, verra des interventions d'enseignants spécialisés sur plusieurs thèmes relatifs à la stratégie de l'éducation et de l'enseignement en Algérie, et à l'évaluation et la prospection des programmes éducatifs, en sus de la relation école/société.