La sélection algérienne de football effectuera du 1er au 10 janvier un stage de préparation à Lomé au Togo, ponctué par deux matchs amicaux face au Togo, le vendredi 5 janvier, et le second contre le Burundi, le mardi 9 janvier, en vue de la Coupe d'Afrique des Nations CAN-2023 (reportée à 2024) en Côte d'Ivoire (13 janvier-11 février), a annoncé samedi la Fédération algérienne de football (FAF) sur son site officiel.

La délégation de l'équipe nationale ralliera la ville de Bouaké, en Côte d'Ivoire, le mercredi 10 janvier où elle fera son entrée en lice le lundi 15 janvier contre l'Angola au stade de la Paix (20h00), pour le compte du groupe D de cette CAN 2023.

Outre l'Algérie et l'Angola, le groupe D comprend également le Burkina Faso et la Mauritanie. La CAN-2023 se jouera pour la troisième fois en présence de 24 nations, après les éditions 2019 (Egypte) et 2021 (Cameroun).

Les nations qualifiées ont été réparties sur six groupes de quatre équipes chacun.

Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les quatre meilleurs troisièmes se qualifient p our les 8es de finale de cette 34e édition, qui se déroulera dans cinq villes ivoiriennes : Abidjan, Bouaké, Korhogo, Yamoussoukro et San Pedro.