Les directeur de la culture et des arts de la wilaya de Guelma a fait part, jeudi, de la découverte, au cours de l’année 2023 en différents points du territoire de cette collectivité, de neuf (9) sites archéologiques datant de l’époque romaine. M. Boudjemaâ Benamirouche, précisant que ces sites sont situés dans les communes de Guelma, Hammam N’bails, Dahouara, Oued Cheham, Aïn Ben Beïda, Oued Zenati, Ain Reggada, Ain Makhlouf et Ain Larbi, a affirmé que des mesures préliminaires ont été prises pour protéger ces sites. Le même responsable a également souligné que les sites archéologiques découverts au cours des onze derniers mois de cette année dépassent, en nombre, les emplacements abritant des vestiges archéologiques mis au jour entre 2020 et 2022 (8 sites découverts).

Selon M. Benamirouche, la plupart des sites archéologiques ont été découverts à la faveur des activités des services spécialisés de la gendarmerie nationale en charge de la lutte, avec la contribution des citoyens, contre la contrebande d’antiquités et les fouilles illicites. Il a également fait savoir que les inspec tions effectuées in situ par des spécialistes du secteur ont démontré qu’il s’agit de sites non encore classés, ni même inscrits sur la liste d’inventaire tenue par les services de la direction de la culture et des arts.

Ces sites archéologiques représentent d’autres preuves historiques de la présence dans cette région, tout au long de l’histoire, d’une multitude de civilisations dont la civilisation romaine, considérée comme l’une des plus importantes autour de l’antique Calama. Les sites découverts mettent en valeur le riche patrimoine matériel de la région, tout en diversité, et témoignent d’une présence humaine à travers les âges, faisant de la wilaya de Guelma un véritable musée à ciel ouvert.