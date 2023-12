Une vingtaine de terroristes ont été éliminés suite à des frappes aériennes des Forces de défense et de sécurité (FDS) du Niger, dans les régions de Tillabéry (ouest) et de Diffa (extrême est) au cours de la semaine écoulée, a indiqué samedi un bulletin d'informations de l'armée. Selon la même source, des patrouilles des FDS ont saisi, du 13 au 16 décembre, 80 bidons d'essence de 25 litres dans la région de Tillabéry, une arme de type AK-47 dans la région de Tahoua (ouest), et 30 briques de cannabis d'un poids équivalant à 26kg. Le Niger subit les exactions des organisations terroristes dans certaines de ses régions frontalières.