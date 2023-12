Le Centre régional anti-cancer (CAC) "Tidjani Haddam" de Sidi Bel Abbes a été renforcé par l’ouverture du service de médecine nucléaire, dans le cadre du renforcement de la prise en charge des cancéreux, a-t-on appris, mardi, auprès des services de la wilaya.

La cellule d’information et de communication a indiqué que ce service, ouvert lundi, sous la supervision du wali Samir Chibani, dans le cadre de la commémoration du 63e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960, compte trois unités: l'imagerie radio-isotopique, le traitement à l'iode radioactif et le laboratoire.

Cet établissement accueillera quotidiennement 20 à 25 patients en provenance de quatre wilayas, soit environ 3.000 patients par an, qui bénéficieront d'une imagerie radio-fluoroscopique, a ajouté la même source. Pour sa part, la cheffe du service d'oncologie du Centre régional de lutte contre le cancer, le professeur Djamila Yakrou, a indiqué que l'unité de traitement du cancer de la thyroïde à l'iode radioactif entreprendra, dans un court délai, le traitement du cancer de la thyroïde à raison d'environ 24 patients par mois, car permettant de relâcher la tension sur des services similaires dans les wilayas avoisinantes.

Elle a indiqué qu'à partir de la semaine prochaine, la médecine à domicile spécialisée sera également assurée, grâce au déploiement d'une ambulance équipée, comprenant un médecin généraliste et des infirmières, qui se rendront là où réside le patient, ce qui lui évitera les charges de transport et réduire la tension sur le service d'oncologie.

Il est également prévu l’ouverture du service d'oncologie pédiatrique dans le même centre de santé, une fois le personnel médical et paramédical mis en place, qui supervisera leur encadrement et la prise en charge des enfants malades, selon la même source. Pour rappel, le Centre Régional anti-cancer "Tidjani Haddam" de Sidi Bel Abbes comprend différents services, qui prennent en charge les malades atteints de cancer, comme ceux liés à l'oncologie, la chirurgie, la radiothérapie, la médecine nucléaire, la radiologie et le laboratoire d'analyse et de récupération, qui reçoit des patients des wilayas de l’Ouest et du Sud-ouest du pays.