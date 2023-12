Les participants au forum des Nations unies sur les réfugiés ont promis, vendredi, plus de 2,2 milliards de dollars pour lutter contre la crise mondiale des déplacements de population et ont promis des emplois pour des dizaines de milliers de réfugiés. Filippo Grandi, Haut-Commissaire pour les réfugiés (HCR), s'est dit "heureux et fier du résultat obtenu alors que l'agence des Nations unies est confrontée à de graves déficits de financement".

"Ce travail est si nécessaire car le monde, comme vous le savez, continue de faire face à des temps profondément troublants", a-t-il déclaré, ajoutant que "l'état du monde nécessite un redémarrage de l'humanité et de l'énergie pour relever les défis qui nous attendent, y compris celui des déplacements forcés". En plus des promesses financières, les pays se sont également engagés à accueillir 1 million de réfugiés en provenance de pays tiers d'ici 2030, selon l'ONU. Le HCR accueille le Forum mondial sur les réfugiés tous les quatre ans dans le cadre d’un partage équitable des responsabilités à l’égard des réfugiés.

Des milliers de personnes d'ag ences humanitaires, d'entreprises et de la société civile ainsi que des réfugiés ont rejoint l'événement de Genève alors que le nombre de personnes déplacées dans le monde dépasse le nombre record de 114 millions dans un contexte de conflit, de pauvreté et de changement climatique, selon des médias.