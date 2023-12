Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Youcef Cherfa a donné, samedi à Alger, des instructions pour entamer immédiatement la préparation du plan national de prévention et de lutte contre les incendies pour 2024, mettant en avant l'importance de la numérisation intégrale du système d'intervention.

Lors d'une réunion avec des cadres du domaine, au siège de la Direction générale des forêts (DGF), M. Cherfa a souligné l'impératif de "recenser les moyens matériels et humains nécessaires à la préparation du plan national et parachever le programme d'ouverture de pistes et de tranchées pare-feu". Pour agir avant le mois de mai 2024, il sera procédé "dans les plus brefs délais" et en coordination avec les secteurs ministériels concernés à l'installation d'une commission nationale chargée de la protection des forêts, selon le ministre qui a mis en exergue l'importance d'une action proactive dans la lutte contre les incendies notamment dans les 37 wilayas touchées en 2023.

Dans ce cadre, il a appelé à entamer l'opération de r ecensement et d'équipement des points d'eau, en sus de l'élaboration d'une carte numérique sur les sites de ces points et la concrétisation du programme de réhabilitation et de restauration des paysages forestiers dégradés au niveau de 39 wilayas, tout en fixant le délai de mise en œuvre de l'ensemble des programmes tracés pour le mois d'avril 2024.

Le ministre a également mis en avant l'importance de recourir aux nouvelles technologies permettant de définir les surfaces et de détecter les foyers d'incendies à l'instar des satellites et des drones, via la numérisation intégrale du système d'intervention, et en associant les organismes et administrations concernés, mais aussi les startups.

"Nous sommes appelés à adopter une méthode de travail efficace inspirée des expériences précédentes en la matière, avec la prise de décisions proactives en vue d'améliorer le système de prévention, le cas échéant", a-t-il soutenu.

Les travaux forestiers précoces, poursuit le ministre, sont également importants et permettent d'éviter les feux de forêt et les pertes humaines et matérielles, outre la sensibilisation et l'association de la société civile à toutes les étapes de la campagne de prévention et de lutte contre les incendies.

Dans ce cadre, le ministre a salué "le rôle pivot" de l'Armée nationale p opulaire" (ANP), à travers la fourniture des moyens d'intervention aérienne qui ont "prouvé leur efficacité", ainsi que les moyens mobilisés par la Protection civile.

M. Cherfa a mis en avant les mesures prises par l'Etat, pour le dégel des programmes relevant du secteur des Forêts, comprenant 13 opérations avec une enveloppe financière d'environ 2,5 milliards DA, en sus du nouveau programme de 2023 d'un montant de plus de 8.3 milliards DA, et le programme de 2024 de près de 8,6 milliards DA.

S'agissant du programme de réhabilitation et d’extension du barrage vert, dont le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a donné le coup d'envoi officiel, lors de sa visite dans la wilaya de Djelfa, le 29 octobre dernier et doté d'une enveloppe financière de 75 milliards DA, M. Cherfa a mis en exergue la nécessité de "mobiliser tous les moyens techniques et logistiques nécessaires" pour la réussite du projet. Appelant à l'ouverture de ce projet devant "toutes les énergies nationales, notamment les établissements de jeunes", le ministre a souligné l'importance d'y introduire les arbres résistants à la sécheresse et à valeur économique, à l'instar des caroubiers, des pistachiers, des noyers et des amandiers, ainsi que des arganiers qui ont une valeur économique et patrimoniale devant être "v alorisée et développée".

M. Cherfa a relevé également l'importance d'encadrer le secteur de la pêche qui joue un rôle important dans la préservation des grands équilibres écologiques, et ce, à travers l'implication des professionnels, des acteurs, des associations et de la société civile. Par ailleurs, le ministre a ordonné "d'entamer immédiatement" l'élaboration des textes d'application de la loi relative aux forêts et aux richesses forestières adoptée dernièrement par le Parlement et qui constitue un "véritable acquis" pour le secteur, notamment pour l'introduction d'articles criminalisant l'atteinte aux Forêts et aux biens forestiers, et permettant la valorisation de toutes les richesses forestières.