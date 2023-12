Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mokhtar Didouche, a souligné, samedi à Adrar, la nécessaire adoption de techniques modernes pour la commercialisation des produits de l’artisanat.

"Adopter des techniques et méthodes modernes de commercialisation des produits de l’artisanat est susceptible de contribuer à créer des opportunités d’exposition et d’écoulement des produits, et de générer davantage de richesses devant profiter aux artisans", a affirmé M. Didouche lors de la visite d’une exposition de produits de l’artisanat tenue à l’hôtel Touat dans le cadre de sa tournée de travail dans la région.

Le ministre a, à ce titre, réitéré la détermination de l’Etat de poursuivre son soutien aux activités de l’artisanat et d’accompagner les artisans et acteurs dans le secteur du tourisme, à la faveur de la formation et de la qualification en coordination avec le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels.

Après avoir suivi un exposé sur la situation du secteur dans la région, le ministre a inspecté, à Adrar, le chantier de l’hôtel Bab El-Madina, d’une capacité d’accueil de 36 lits.

Enregistrant un taux d'avancement de 85%, il devra être livré durant le 1er trimestre 2024.

Poursuivant sa tournée dans la commune d’Ouled-Ahmed Timi, M. Didouche a, lors de l’inauguration d’une structure hôtelière "Hammad" de 186 lits, exprimé sa satisfaction quant à l’avenir "radieux" du secteur du tourisme dans la wilaya qui a connait un "grand intérêt des opérateurs touristiques et porteurs de projets", selon lui.

L’on relève, à ce titre, qu'Adrar dispose de 13 structures hôtelières classées offrant une capacité d’hébergement de 1.150 lits, en plus d’autres opérations en cours susceptibles d’étoffer les structures d’accueil touristiques de la wilaya.

Selon la direction du Tourisme et de l’Artisanat (DTA), 52 projets d’investissement ont, suite à la levée du gel sur les projets d’investissement et l’octroi de prêts d’investissement et du foncier, obtenu l’aval pour la réalisation de nouvelles structures hôtelières totalisant une capacité de 6.110 lits.

A ces efforts de développement du secteur viennent s’ajouter la délimitation de six (6) zones d’expansion touristique (ZET), en plus de l’ouverture, en perspective, de quatre agences touristiques, actuellement à l’étude au niveau du ministre de tutelle, susceptibles de renforcer les 32 organismes similaires existants, de prendre en charge les flux touristiques convergeant vers la région et de promouvoir la destination touristique d’Adrar.

Le ministre du Tourisme s’est, au terme de sa tournée dans la région, rendu dans le vieux Ksar de Temeskht, commune de Tamist, un des circuits touristiques de la région, pour prendre connaissance du fonctionnement du centre d’information et d’orientation touristique et d’artisanat "Moudjahid Ahmed Draya" et visiter la fameuse grotte de la région.