La Fédération algérienne de football (FAF) a lancé un avis d'adjudication de ses droits marketing et de publicité ouvert à tous les secteurs de l'activité économique pour la période 2024 à 2026, a-t-elle annoncé dans un communiqué publié mercredi sur son site officiel. Cet avis d’adjudication de ses droits marketing et de publicité ne concerne pas la télécommunication Mobile, précise la même source.

L'instance fédérale précise que "cette consultation concerne l’ensemble des Droits marketing et publicitaires de la FAF et de ses équipes nationales de football, ainsi que les Droits marketing sur les événements institutionnels de la FAF", souligne le communiqué. Les soumissionnaires doivent déposer leurs offres au plus tard le 31 décembre 2023 à 16h00. Les offres doivent parvenir à la FAF sous pli fermé, portant la mention "confidentiel - soumission Droits FAF/EN", conclut la FAF.