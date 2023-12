Une visite guidée a été organisée mercredi pour les représentants des médias nationaux à l’Ecole de l'aviation de combat "Chahid Bourouis Mohammed" à Mecheria (wilaya de Nâama) afin de s’enquérir des missions confiées à cette institution relevant de la 2ème Région Militaire.

Les représentants des médias ont suivi une vidéo traitant de l'histoire de l'Ecole et les étapes qu'elle a traversées, depuis son passage d'une base aérienne secondaire, en 1975, jusqu'à ce qu'elle soit équipée du 61e Escadron pour les avions Mig 15 et Mig 17, en 1981, puis s’est reconvertie en base aérienne, en 1984, et fut consacrée, le 16 décembre 2007, en tant qu’école de spécialité de la poursuite, puis la création du 632e Escadron et du 630e Escadron, spécialisés dans l'entraînement opérationnel. Le 24 mars 2020, le nom de l'école a été changé, conformément au décret présidentiel 12-20, en Ecole de l’aviation de combat (2ème Région Militaire).