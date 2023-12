La sélection nationale palestinienne de football a remporté le match amical contre l’USM Annaba (2ème division amateur centre-Est) 3-2 ( première mi-temps 1-1) disputé vendredi-soir au stade 19 mai 1956 à Annaba dans le cadre des préparations de l’équipe palestinienne pour la Coupe d’Asie des nations 2024 prévue au Qatar.

Les buts de la sélection palestinienne ont été marqués par l’attaquant Abou Warda (29 minute), et Zayd Kanbar à la 56 minute et 91 minute, alors que les buts de l’USM Annaba ont été marqués par Aiman Haraz à la 22ème minute (pénalty) et Aiman Belhar (77minute).

En dépit des pluies qui se sont abattues sur le stade 19 mai 1956, le public d’Annaba s’est afflué vers les gradins du stade et a fait montre de son soutien et sympathie à la cause palestinienne, scandant « Palestine Chouhada ».

La première mi-temps du match dirigé par l’arbitre Abdelmoumène Thouabti a été caractérisée par un engagement physique de la part des locaux.

Les camarades du capitaine Akram Toumi se sont concentrés en milieu de terrain et ont créés des contres attaques dans le camp des pal estiniens, mais ils manquaient à chaque fois la touche finale.

Suite à l’erreur commise par les défenseurs de la sélection palestinienne dans la surface de réparation sur l’attaquant de l’USM Annaba Aissa El Bey, l’arbitre a sifflé un pénalty transformé par l’attaquant Aiman Haraz ouvrant le bal pour marquer à la 22ème minute de la rencontre.

La sélection palestinienne a renforcé sa défense et a organisé les lignes du milieu de terrain et suite à une attaque éclaire sur l’aile droite réalisée par Mohamed El Khalil par un passe décisive de l’attaquant Mahmoud Abou Ward qui a marqué dans le filet du gardien Boudiaf Idriss à la 29ème minute.

A la 2ème mi-temps, la sélection palestinienne s’est montrée plus disciplinée et plus organisée du point de vue défense optant pour les contres attaques depuis le milieu de terrain donnât lieu à un but marqué par l’attaquant Zayd Kanbar (2ème but à la 56ème minute), puis le remplaçant de l’USM Annaba Aman Belhar a égalisé à la 77ème minute avant que le troisième but ne soit marqué par Zayd Kanbar à la 91ème minute en faveur des palestiniens.

La sélection palestinienne de football qui est arrivé mardi à Annaba dans le cadre de son stage de préparation devant se poursuivre jusqu’au 20 décembre pour la Coupe d’Asie en 2024 au Qatar, affrontera mardi procha in l’équipe nationale olympique U23.

Déclarations :

Déclarations du président de la Fédération palestinienne de football Jibril Rajoub à l’issue du match amical joué vendredi-soir au stade 19 mai 1956 d’Annaba dans le cadre des préparations de l’équipe palestinienne pour la Coupe d’Asie des nations 2024 prévue au Qatar et qui s’est terminé par la victoire de son équipe contre l’USM Annaba (deuxième division amateur centre- Est) avec un score de 3 buts à 2.

"On était empressé pour cette rencontre en dépit de l’absence de 12 joueurs, entre ceux ne pouvant pas arriver pour jouer et d’autres incapables de participer, et on salue ce peuple fidèle et les autorités locales pour l’intérêt accordé et l’hospitalité en Algérie".

"On a dépassé toutes les difficultés, contraintes, défis et toutes formes de souffrances sous le bombardement que nous subissons et les martyrs parmi notre peuple et cela reflète l’insistance et la consécration de l’esprit national entre nous et la volonté, la détermination et la fierté", saluant les supporters d’Annaba qui applaudissait "Palestine Chouhada".

M. Rajoub a salué la presse algérienne q ui œuvre à dresser les ponts de liaison entre les peuples palestinien et algérien.