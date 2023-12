Le sélectionneur national des U23, Yacine Manaa a convoqué 23 joueurs, tous issus des clubs locaux, en prévision du regroupement qui se tiendra du 17 au 20 décembre 2023 à Annaba et du match amical contre la sélection nationale de Palestine, prévu le mardi 19 décembre au stade du 19 mai 1956 à 18h00.

Les joueurs convoqués auront l’occasion de s’entraîner lors de deux sessions programmées pour les journées du dimanche 17 et du lundi 18 décembre sur la pelouse de l’annexe du stade du 19 mai 1956. L'équipe nationale de Palestine de football séjourne à Annaba du 12 au 22 décembre, dans le cadre d'un stage précompétitif en vue de la phase finale de la Coupe d’Asie des nations qu’accueillera le Qatar au début du mois de janvier 2024 Au cours de son stage, la sélection palestinienne disputera deux matchs amicaux de préparation à Annaba, le premier face à l’USM Annaba (Ligue2), vendredi-soir, et le second, mardi, contre l’équipe olympique algérienne U23.

Voici la liste des joueurs:

Ramdane Abdelatif, Bennara Aimed (MC Alger), Mellala Oussama (US Biskra), Dj oudar Abdenasser (JS Saoura), Bendouma Abdleallah, Titraoui Yacine (Paradou AC), Berkat Oussama, Bounacer Abdessamed (USM Alger), Driss Abdelhamid, Bendaoud Aymen Abdeldjalil, Boualia Kouceila (JS Kabylie), Telmoune Mohamed Redouane (ES Ben Aknoun), Reguieg Mohamed Imed (ES Sétif), Temimi Abdelkader (MC Oran), Zermane Islem (CA Batna), Chekal Affari Belhadj, Temine Mounder (CS Constantine), Benzid Necer Merouane (MC El Bayadh), Belkhir Mohamed Islem, Adjaout Lounas (CR Belouizdad), Sryer Boualem Abdelghani (ASO Chlef), Messaoud Salem (ES Sétif), Bassou Abdelmoundji (US Souf).