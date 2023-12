La sélection algérienne dames de goalball a conservé son titre africain et s'est qualifiée aux Jeux Paralympiques-2024, en battant, jeudi au Caire, son homologue égyptienne sur le score de (12-2, mi-temps 7-2), en finale du Championnat d'Afrique des Nations-IBSA, tandis que les messieurs ont perdu la finale face à l'Egypte qui représentera le continent africain à Paris.

Dans un tournoi dames à trois sélections (Algérie, Egypte et Ghana), les protégées de l'entraineur national Miloud Djilali ont remporté très aisément, toutes les rencontres.

Lors du 1er tour (joué en aller/retour), les Algériennes ont terminé en tête après un parcours sans fautes. Et comme la compétition féminine n'a regroupé que trois équipes, une seule demi-finale s'est jouée entre l'Egypte et le Ghana (11-01). La finale entre l'Algérie et l'Egypte a été, comme attendue, à sens unique, où les Algériennes ont déroulé face à un adversaire qu'elles connaissent déjà, les Egyptiennes étant la seconde meilleure équipe en Afrique après l'Algérie.

Avec ce nouveau sacre africain, le 5e du genre, la sélection algérienne se qualifie également aux Jeux Paralympiques de Paris, après ceux de Rio (2016 et Tokyo 2021).

En revanche, la sélection algérienne messieurs a raté son objectif, à savoir conserver son titre continental qu'elle détenait depuis plus de huit ans, et manque l'occasion de décrocher une troisième qualification de rang aux Jeux Paralympiques.

Au Caire, les protégés du nouvel entraineur Ould Djafer Yahia avaient déjà perdu face au même adversaire lors du 1er tour joué, comme chez les dames, en aller/retour. Les Algériens s'étaient inclinés à deux reprises (10-3 et 12-5), un double échec qui a joué un vilain tour aux joueurs de la sélection nationale en finale disputée ce jeudi au Caire.

Dans un match très tendu, la sélection algérienne a été battue de justesse par son homologue égyptienne sur le score de 3-4, mi-temps (2-1). Pour rappel, outre l'Algérie et l'Egypte, le tournoi des messieurs a regroupé la Côte d'Ivoire et le Ghana.

Lors des demi-finales, les deux meilleures sélections d'Afrique, Algérie et Egypte, ont passé facilement l'écueil du Ghana et de la Côte d'Ivoire, pour se retrouver en finale dont le sort s'est décidé lors des dernières minutes.