Le sucre est indispensable au fonctionnement de notre organisme, mais peut aussi se révéler très néfaste. Avant tout, il faut tenter de comprendre de la définition même d’un poison. Selon le docteur et alchimiste suisse Paracelse, qui enseignait au 16ème siècle, « Tout est poison, rien n’est poison : c’est la dose qui fait le poison. » Une notion essentielle en toxicologie.

Il en va de même pour le glucose, et donc le sucre. Il est essentiel dans le fonctionnement énergétique de notre organisme. Privé totalement de sucre, nous décédons très vite d’épuisement.

Ceci étant, ingérés en trop forte quantité, les aliments sucrés engendrent un surpoids et obésité, avec leur flot de complications : diabète de type 2, accroissement du risque de cancer, développement n du risque de maladie cardiovasculaire, etc.

On croit souvent que le sucre provoque le diabète. Mais le lien direct entre la consommation de sucre et l’arrivée du diabète n’a pas été démontré scientifiquement. Dans son étude « Glucides et santé » publiée en 2004, l’Afssa a établi que les études ne démontraient pas de lien direct entre l’ingestion de sucre et le risque de diabète.

Néanmoins, la consommation démesurée d’aliments sucrés joue un rôle déterminant dans le surpoids et l’obésité. Or cela a pour conséquence de favoriser l’apparition du diabète de type 2. Ainsi, une alimentation trop sucrée favoriserait, indirectement, l’apparition du diabète chez une personne déjà en surpoids.

Pour finir, il est important de distinguer le glucose apporté par les féculents, surtout les complets, et celui apporté par les aliments riches en sucres (confiseries, sodas, pâtisseries, biscuits, etc.).

Les premiers sont essentiels à notre corps et doivent représenter entre un quart et un tiers des aliments ingérés. Les seconds doivent être consommés de manière exceptionnelle. Il convient par ailleurs de se méfier des sodas et autres jus de fruits) : le sucre apporté de façon liquide semble avoir un effet catastrophique sur le poids.