Le diabète de type 2 est une maladie fréquente qui est étroitement liée à l'alimentation, au stress et à l'activité physique. On fait le point avec une spécialiste.

Le diabète de type 2 (DT2) est une maladie fréquente puisqu'elle concerne environ 2 millions de Français. Cette pathologie se caractérise par une hyperglycémie chronique (c'est-à-dire : par un taux de sucre dans le sang anormalement élevé en permanence), qui est provoquée d'abord par une résistance anormale à l'insuline – ou "insulinorésistance".

Insulinorésistance : qu'est-ce que ça signifie ? L'insuline est une hormone secrétée par le pancréas – et, en particulier, par les cellules ß des îlots de Langerhans, qui sont des cellules pancréatiques. "Cette molécule agit comme une "clé" pour faire pénétrer le sucre (apporté par l'alimentation) dans les organes qui en ont besoin – les muscles, le foie, les tissus adipeux..." explique le Dr. Florence Cousty-Pech, médecin endocrinologue et diabétologue.

En cas d'insulinorésistance, les cellules du corps deviennent résistantes à cette "clé". Conséquence : le sucre s'accumule dans les vaisseaux sanguins, c'est l'hyperglycémie chronique. "Pour combattre cette résistance, le pancréas s'épuise à augmenter sa production d'insuline – on parle de DT2 quand les cellules du pancréas ne sont plus capables de compenser l'insulino-résistance par une sécrétion accrue d’insuline" développe le Dr. Cousty-Pech.

Attention ! Il ne faut pas confondre le diabète de type 1 avec le diabète de type 2. Si le second survient en raison d'une résistance à l'insuline, le premier correspond à une absence de sécrétion d'insuline (parce que les cellules du pancréas sont détruites par le système immunitaire : c'est une maladie auto-immune). Le diabète de type 1 est nettement plus rare que le diabète de type 2.

Diabète de type 2 : quelles causes, quels facteurs de risque ?

À savoir. Le diabète de type 2 est une maladie de plus en plus fréquente. Ainsi, d'après l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le nombre de diabétiques de type 2 dans le monde est passé de 108 millions à 422 millions entre 1980 et 2014.

Plusieurs facteurs de risque favorisent la survenue d'une insulinorésistance, donc d'une hyperglycémie chronique et d'un diabète de type 2 :

L'âge. Le diabète de type 2 se manifeste généralement après 40 ans ; le diagnostic survient en moyenne vers 65 ans. L’incidence est maximale entre 75 et 79 ans avec 20 % des hommes et 14 % des femmes traités pour cette maladie.

L'hygiène de vie. Une alimentation trop grasse et trop sucrée, combinée à une activité physique insuffisante, favorise l'apparition d'un diabète de type 2.

L'obésité. On parle d'obésité lorsque l'indice de masse corporelle (IMC) est supérieur à 30.

Le stress. Les épisodes de stress se traduisent par la sécrétion d'une hormone qui favorise l'hyperglycémie (le cortisol).

Certains médicaments. Les traitements prolongés à base de neuroleptiques ou de corticoïdes, par exemple, peuvent accroître le risque de développer un diabète de type 2.À savoir. La Fédération Française des Diabétiques (FFD) a créé un test qui permet à chacun d'évaluer son risque de développer un diabète de type 2.

Diabète de type 2 : quels sont les symptômes ?

On l'a dit : le diabète de type 2 se caractérise par une hyperglycémie chronique : celle-ci entraîne des symptômes peu spécifiques et parfois absents au début de la maladie. On peut notamment observer : Une fatigue anormalement importante,

Un syndrome polyuropolydipsique : "le patient a très soif et très envie de faire pipi, avec des levers nocturnes fréquents" clarifie l'endocrinologue.

Des infections (virales, bactériennes...) anormalement fréquentes,

Une cicatrisation difficile,

La présence de sucre dans les urines (glycosurie), qui peut s'accompagner d'une perte de poids.

Diabète de type 2 : quelles sont les complications possibles ? Le diabète de type 2 est une maladie grave. "Le sucre se dépose sur les vaisseaux sanguins et les altère" explique le Dr. Cousty-Pech. Du côté des complications, on peut donc citer :

La rétinopathie diabétique : "il peut y avoir une altération des vaisseaux sanguins des yeux, ce qui nécessite des fonds d’œil réguliers",

L'insuffisance rénale chronique. Chaque année, 3000 diabétiques débutent une dialyse ou subissent une greffe de rein,

Un risque accru d'infarctus du myocarde. Chaque année, 10 000 diabétiques sont hospitalisés en France à cause d'une crise cardiaque : parmi eux, 1000 décèdent,

Un risque accru d'accident vasculaire cérébral (AVC),

Une atteinte des artères périphériques : "cela se traduit par une mauvaise cicatrisation : en cas de plaie, il y a un risque accru d'amputation",

Un risque accru de neuropathie (car le sucre se dépose aussi sur les gaines des nerfs) : on peut alors observer des douleurs (parfois invalidantes) et/ou des troubles de la sensibilité (sensations de picotements, de brûlures...).

Diabète de type 2 : comment est posé le diagnostic et quels sont les traitements ?

Diagnostic. Le diagnostic du diabète de type 2 passe d'abord par des dosages sanguins : "on peut poser le diagnostic de diabète lorsque, sur deux prises de sang successives réalisées à jeun, le taux de sucre dans le sang (glycémie) est supérieur ou égal à 1,26 g/L" explique le Dr. Cousty Pech.

Un dosage d'anticorps spécifiques permet ensuite de faire la différence entre le diabète de type 1 (qui est d'origine auto-immune, donc) et le diabète de type 2.

Traitements. "Pour le diabète de type 1 comme pour le diabète de type 2, le premier traitement consiste en une prise en charge hygiéno-diététique" note l'endocrinologue. Un régime alimentaire spécifique est mis en place : celui-ci bannit les sucres rapides (bonbons, gâteaux, miel, confitures...), régule les sucres lents (pâtes, riz, pommes de terre) et associe nécessairement ces derniers avec des légumes.

"Il est également impératif de manger le moins gras possible et de ne pas sauter de repas."

Natation, running, danse... Une activité physique régulière est également recommandée. "Pour fonctionner, les muscles utilisent du sucre : le sport contribue donc à réduire le taux de sucre dans le sang" précise la diabétologue.

En cas de diabète de type 2, des médicaments antidiabétiques à prendre par voie orale seront prescrits : en première intention, le médecin proposera de la metformine (Glucophage® et génériques, Stagid®). Ce médicament, qui appartient à la famille des biguanides, améliore l’efficacité de l’insuline, en particulier au niveau des muscles et du foie. "Avec le temps, les diabétiques de type 2 peuvent devenir insulino-nécessitants et avoir besoin d'une insulinothérapie, c'est-à-dire d'injections régulières d'insuline" ajoute le Dr. Cousty-Pech.