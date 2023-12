Une nouvelle étude utilisant des données de la mission Cassini de la NASA a trouvé des preuves d'un élément clé pour la vie et une source puissante d'énergie chimique pour l'alimenter sur la lune glacée de Saturne, Encelade. L'étude, publiée jeudi dans la revue Nature Astronomy, confirme la présence de cyanure d'hydrogène, une molécule essentielle à l'origine de la vie sur Encelade. Les chercheurs ont également découvert des preuves que l'océan, qui se cache sous la couche de glace de la lune et qui alimente un panache de vapeurs, renferme une source puissante d'énergie chimique.

Non identifiée jusqu'à présent, cette source d'énergie se présente sous la forme de plusieurs composés organiques, dont certains, sur Terre, servent de carburant aux organismes.

Ces découvertes indiquent qu'il pourrait y avoir beaucoup plus d'énergie chimique à l'intérieur de cette petite lune qu'on ne le pensait auparavant. Selon la NASA, plus il y a d'énergie disponible, plus la vie est susceptible de proliférer et de se maintenir.

Premier décollage de la nouvelle fusée Vulcan Centaur repoussé au 8 janvier

Le premier décollage d'une toute nouvelle fusée américaine, Vulcan Centaur, est repoussé au 8 janvier, a annoncé jeudi le patron du groupe industriel ULA, qui développe ce véhicule dont la première mission doit contribuer aux ambitions lunaires des Etats-Unis.

Le report du lancement, initialement prévu fin décembre, est lié à des contretemps de dernière minute. Mais le PDG, Tory Bruno, a affirmé sur X qu'une répétition générale conduite ces derniers jours sur le pas de tir s'était "très bien passée".

La fusée transportera notamment des cendres de personnalités de la série Star Trek, et un alunisseur de la start-up américaine Astrobotic, qui pourrait devenir la première société privée à réussir à atterrir avec succès sur la Lune et le premier engin américain à s'y poser depuis la fin du programme Apollo.

Le décollage de cette mission, baptisée Cert-1, doit avoir lieu depuis Cap Canaveral en Floride. Des répétitions générales y ont eu lieu ces derniers jours. Quelques problèmes "de routine" sont survenus au niveau des systèmes au sol lors du premier essai, a écrit Tory Bruno sur X. Ils ont forcé les équi pes à recommencer l'opération quelques jours plus tard.

Malgré son succès, ces retards font rater la fenêtre de tir de décembre, et la prochaine s'ouvre le 8 janvier. La mission doit transporter les cendres ou l'ADN de dizaines de personnes, dont celles du créateur de Star Trek, Gene Roddenberry, de sa femme, et d'acteurs de la célèbre série. Il s'agit d'un partenariat avec l'entreprise Celestis, spécialisée dans les "vols spatiaux mémoriaux". L'étage supérieur de la fusée, après avoir mis l'alunisseur d'Astrobotic sur la bonne trajectoire pour la Lune, sera placé sur une orbite héliocentrique.