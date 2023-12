Le secrétaire général du ministère de la Communication, Mokhtar Khaldi, chargé par le ministre de la Communication Mohamed Laagab, a procédé, vendredi, à l'installation de Mme Amel Zemouri en qualité de Directrice générale par intérim du quotidien El Moudjahid, a indiqué samedi un communiqué du ministère.

"Mme Zemouri a été installée à la tête du quotidien El Moudjahid en remplacement de M. Mohamed Koursi. L'installation a eu lieu au siège du quotidien El Moudjahid en présence des journalistes de cet établissement et de son personnel administratif et technique," précise la même source Dans une allocution à cette occasion, le secrétaire général du ministère de la Communication a rappelé que la nomination de la nouvelle responsable de cet ancien quotidien a pour objectif de donner un nouveau souffle au quotidien El Moudjahid, et de poursuivre le processus de développement du secteur de la Communication".

Il a appelé, à cet égard, à "améliorer davantage la performance médiatique de ce quotidien emblématique et à assurer un service public de qualité, rappelant la nécessité d'intensifier les efforts pour préserver la stabilité de cet établissement et offrir le meilleur." A noter que "Mme Zemouri est parmi les journalistes les plus anciens du quotidien El Moudjahid et a à son actif plus de 30 ans d'expérience dans le domaine".