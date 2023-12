Le président de la République, M.Abdelmadjid Tebboune, a reçu, jeudi, un message écrit du président de l'Etat de Palestine, M. Mahmoud Abbas, concernant la situation actuelle dans les territoires palestiniens, indique un communiqué de la Présidence de la République.

"Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu un message écrit du président de l'Etat de Palestine, M. Mahmoud Abbas, concernant la situation actuelle dans les territoires palestiniens occupés et l'agression brutale commise par les forces d'occupation contre le peuple palestinien", lit-on dans le communiqué.

Le message a été remis "lors de l'audience accordée, aujourd'hui, par le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, au Secrétaire du Comité central du mouvement palestinien Fatah, M. Jibril Rajoub". Lors de l'audience, le responsable palestinien a "fait part des vifs remerciements et de la haute estime de l'Etat palestinien, direction, Gouvernement et peuple, au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, ainsi qu'au peuple algérien, pour la position constante et authentique de l'Algérie en faveur de la cause palestinienne".

M. Jibril Rajoub a en outre "salué hautement la vision stratégique du président de la République et la pertinence de ses efforts et démarches en faveur de la réconciliation nationale palestinienne, l'unique voie pour faire face à l'occupation et à ses pratiques d'agression contre le peuple palestinien frère".