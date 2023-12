L’équipe médicale spécialisée dans les greffes rénales au centre hospitalo-universitaire (CHU) de Batna vient de lancer les opérations de correction chirurgicale de la vessie neurologique en vue d’effectuer des greffes de reins, a affirmé mercredi la cheffe du service de néphrologie de l’établissement, Pr. Soumia Missoum.

Trois enfants âgés de 12, 13 et 16 ans ont bénéficié de ces interventions qui ont été réalisées "pour la première fois et avec succès" au niveau du service de néphrologie du CHU, a précisé la même spécialiste, soulignant que ces opérations étaient jusque-là effectuées soit à l’étranger ou dans des cliniques privées pour des montants dépassant les deux millions DA.

Ces trois enfants sont désormais prêts pour les opérations de transplantation de reins, a assuré Pr. Missoum. Le staff médical du service a pris la décision d’assumer ces interventions et les efforts sont menés actuellement pour prendre en charge gracieusement au CHU de Batna pareils cas et effectuer ces interventions préalables aux greffes de reins, a encore affirmé la même praticienne qui a relevé que les patie nts les plus démunis sont incapables financièrement de s’acquitter des frais de ces opérations à l’étranger ou dans le privé.

La vessie neurologique conduit vers l’insuffisance rénale puis l’hémodialyse et la nécessité de greffe rénale qui ne peut être effectuée qu’après la correction de la vessie neurologique, a précisé la spécialiste. Depuis début 2023, pas moins de 79 greffes de reins réussis ont été effectuées à Batna au profit de patients de différentes régions du pays.