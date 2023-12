Les services de la Sûreté de la wilaya d’Oran ont réussi à mettre fin à l'activité d'un réseau criminel spécialisé dans le trafic de drogue dans le milieu des jeunes, avec la saisie de 462 grammes de drogue et une somme d'argent de plus de 720.000 dinars, a-t-on appris, vendredi, de la direction de la Sûreté de wilaya.

Un communiqué de la cellule de communication et des relations publiques a précisé que l'opération, qui a été menée par les services de la 15e Sûreté urbaine, a permis de mettre fin aux activités de ce réseau, avec la saisie de 462 grammes de drogue et une somme d'argent provenant des revenus du trafic de plus de 720.000 dinars, ainsi que l'arrestation des individus impliqués dans cette affaire.

Cette opération est intervenue suite à l’exploitation d’informations obtenues sur le terrain par des membres des mêmes services, selon lesquelles un membre de ce réseau activait dans le trafic de drogue dans le quartier "Othmania", utilisant son domicile comme repaire pour stocker la drogue.

Le suspect a été arrêté à bord d'un véhicule, en possession de 21 grammes de drogue, a indiqué la même sou rce, ajoutant que le suspect a été conduit aux services de police et une enquête a été ouverte sur cette affaire, selon la même source.

L’enquête préliminaire a permis d'identifier les autres membres du réseau et de les arrêter. Après une perquisition à leur domicile, la quantité de drogue et la somme d'argent susmentionnées ont été saisies et une procédure judiciaire a été engagée contre les suspects pour détention de stupéfiants en vue de la revente et ont été présentés devant le procureur de la République territorialement compétent.