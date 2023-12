Des représentants de plusieurs pays, issus d’Afrique, du Monde arabe et d'Europe, ont pris part, vendredi à la Cour de Béjaïa, à l’ouverture de la 3ème édition du concours national de plaidoirie, organisée par l’Ordre régional des avocats de Béjaïa (ORAB).

Les participants, parmi lesquels figurent trois candidats du barreau national, dont deux issus du barreau de Béjaïa et un de Bouira, vont "s’affronter" dans leurs interventions sur des thèmes divers préétablis et répondre à des problématiques posées sur des situations réelles ou simulées en faisant valoir leurs connaissances juridiques, compétence, et éloquences et surtout la maîtrise de leurs sujets. Environnement, violences contre les femmes, violences contre les enfants, immigration clandestine, cybercriminalité et droits de l’homme sont autant de thèmes polarisant cette édition qui pour la circonstance met en relief la question palestinienne et les crimes de guerre et contre l’humanité que subit son peuple.

La rencontre, étalée sur deux jours, s’achèvera sur la remise des prix aux lauréats, notamment le 1er récipiendaire qui recevra un rameau d’olivier coulé dans de l’or.