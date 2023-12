Le Centre de développement de l'entrepreneuriat à l'Université d'Alger 1 "Benyoucef Benkhedda" a organisé, mercredi, une exposition visant à encourager l'esprit entrepreneurial chez les jeunes et à expliquer les procédures relatives au lancement de leur propre projet. Cet évènement qui s'est déroulé avec la participation de plusieurs établissements algériens publics et privés et de startups, a été l'occasion de fournir des explications exhaustives aux étudiants et aux porteurs de projets, notamment en ce qui concerne les étapes de création d'une startup ou d'une micro-entreprise et les modalités d'obtention du label "Startup", en expliquant les avantages accordés par les dispositifs d'appui et de financement.

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, le recteur de l'Université d'Alger 1 "Benyoucef Benkhedda", Fares Mokhtari, a souligné que cette initiative avait pour but de "créer des passerelles de communication entre les entreprises économiques et les porteurs de projets, ainsi qu'un espace de networking entre les jeunes entrepreneurs en vue d'ancre r la culture entrepreneuriale chez les étudiants et leur permettre de créer leur propre entreprise".

Dans ce contexte, il a mis en exergue le rôle des entreprises économiques dans l'orientation des jeunes porteurs de projets à travers un accompagnement continu, affirmant que cette dynamique est à même de résorber le chômage et de permettre à l'étudiant de passer "du projet chercheur d'emploi" à celui de "créateur d'emplois et de richesse". Les activités de cette exposition qui s'inscrit dans le cadre du programme visant à atteindre un million d'étudiants entrepreneurs, se poursuivent jusqu'à jeudi prochain.