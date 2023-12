Le Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ) organisera, dimanche et lundi à Tizi Ouzou, une rencontre sur "l'emploi et l'entrepreneuriat en Algérie: réalité et perspectives", avec la participation de plus de 300 jeunes algériens et étrangers, a indiqué vendredi un communiqué de cet organe.

L'organisation de la rencontre, précise le communiqué, "s'inscrit en droite ligne avec les orientations de l'Etat visant à améliorer les dispositifs d'emploi en adéquation avec les exigences du marché et de chaque conjoncture, et dans le cadre du souci d'accompagner les jeunes, notamment les porteurs de projets, à travers les espaces d'échange d'expériences, afin d'assurer la réussite de différentes initiatives et idées créatrices de richesse, qui favorisent la contribution des jeunes au développement national". Cette rencontre constitue, aussi, "une occasion pour les propriétaires de start-up et de micro et moyennes entreprises, les porteurs d'idées et de projets innovants et les académiciens, ainsi que les différentes catégories de jeunes, d'oeuvrer selon d es cadres méthodologiques et scientifiques à élargir la recherche et le débat autour de l'entrepreneuriat et à examiner les alternatives à même de contribuer à l'amélioration des indicateurs du marché d'emploi". L'évènement permettra, également, de passer en revue les cadres régissant le secteur de l'emploi et de l'entrepreneuriat en Algérie, et verra l'organisation d'ateliers interactifs et d'une exposition dédiée aux dispositifs de l'Etat en la matière.