Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Mokhtar Didouche a affirmé, vendredi depuis la Wilaya de Timimoun, que le secteur comptait ouvrir, à Alger, un marché permanent dédié aux produits artisanaux.

Visitant une exposition des produits artisanaux organisée à l'hôtel "Gourara" au chef lieu de wilaya, dans le cadre de sa visite de travail à Timimoun, le ministre a indiqué "que le secteur s'apprête à ouvrir un marché permanent à Alger pour l'exposition des différents produits d'artisanat et des autres métiers dont regorge le pays, dans l'objectif de les promouvoir aux niveaux national et mondial", ajoutant que cette opération s'inscrit dans les plans stratégiques du secteur. Cet espace sera constitué de halls ouverts pour présenter et vendre des produits artisanaux, offrant ainsi une opportunité de promouvoir la production locale et d'encourager la commercialisation. Les visiteurs nationaux et étrangers auront ainsi l'occasion de découvrir les joyaux de l'artisanat en Algérie. M. Didouche a, également, rappelé à cette occasion que la wilaya de Timimoun se démarquait par la diversité d es produits artisanaux, dont le

Tapis de Fatis, les produits fabriqués à partir de feuilles de palmier, ainsi que la fabrication des bijoux et des vêtements traditionnels. Au niveau de la même exposition, le ministre a découvert un modèle innovant d'une plateforme numérique développé par un jeune citoyen, pour la promotion de l'artisanat "Takalidi Hawiyati", (Mes traditions, Mon identité). Il s'agit d'une plateforme commerciale rassemblant les artisans pour commercialisation de leurs produits artisanaux. Saluant cette réalisation, M. Didouche a mis en avant l'appui et l'accompagnement de son secteur aux entreprises innovantes dans le domaine du tourisme.

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat a, en outre, écouté un exposé exhaustif sur le secteur dans la wilaya de Timimoun et qui compte 15 structures touristiques d'accueil, dont 14 hôtels, 11 campings de tourisme et 11 agences de tourisme, contribuant à la pr motion du produit touristique dans la région de Gourara.

Un flux de touristes a été enregistré, durant les mois d'Octobre et de Novembre, parallèlement au lancement de la saison de tourisme saharien, estimé à plus de 12.000 touristes, dont 750 touristes étrangers, sachant que les facilitations décidées par les pouvoirs publics concernant la régularisation du visa au niveau des pas sages frontaliers et des aéroports, ont contribué à la dynamisation du mouvement de tourisme dans la région, selon les explications fournies à la délégation ministérielle. La wilaya de Timimoun dispose de deux Zones d'expansion touristique (ZET) à "Bordj" et dans la région de "Tinerkouk", en sus d'une ZET destinée à l'investissement dans le domaine hôtelier.

De plus, huit circuits touristiques ont été assurés et englobent différents Ksour qui disposent de vestiges, d'autant plus que le touriste se délecte de la vue de paysages naturels splendides que recèle l'oasis rouge Timimoun. La délégation ministérielle poursuit sa visite en inspectant le circuit touristique de la route des Ksour (Ksar Ighzer "El Maghara"), et le système d'irrigation Foggara de Badgha Ouled Said et en visitant une résidence d'un habitant.