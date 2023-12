Les services de la wilaya de Mostaganem s’attellent à relancer la voie de chemin de fer devant relier la ville de Mostaganem et la localité de Hassi Mefsoukh, dans la wilaya d’Oran, a-t-on appris mardi de la cellule de communication de la wilaya. Dans cette optique, le wali de Mostaganem, Ahmed Boudouh, a présidé une séance de travail consacrée à ce dossier, qui consiste à connecter la ville de Mostaganem à la localité de Hassi Mefsoukh sur une distance de 55 kilomètres, sachant que le dossier de ce projet est gelé depuis 2016, a-t-on indiqué.

La même source a fait savoir que la réunion a eu lieu en présence des responsables de l'Agence nationale d’études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (ANESRIF), du Directeur de la Société nationale des transports ferroviaires, ainsi que des présidents des Assemblées populaires des communes concernées, à savoir Mazaghrane, Fornaka, Hassi Mameche, Stidia et Mostaganem-ville, outre des directeurs de l’exécutif local. Après la présentation d’un exposé sur ce projet, qui comprend diverses structures de base, les réserves émises ont été également examinées, lors de cette rencontre, où le wali de Mostaganem a mis en exergue l’importance de cette ligne de transport ferroviaire pour cette collectivité locale du littoral, notamment en ce qui concerne l’un de ses segments devant relier la station principale et le port commercial de Mostaganem.

M. Boudouh a, par ailleurs, exhorté l’entreprise chargée de la réalisation du projet à déposer, à partir de dimanche prochain, l’ensemble du dossier auprès des services de la wilaya, dans le but de finaliser les procédures requises.

Le premier responsable de l’exécutif de la wilaya de Mostaganem a, en outre, instruit les responsables des services compétents de son administration à élaborer la décision relative à l’approbation de la proposition définissant et identifiant le tracé de cette voie de chemin de fer présentée par l’ANESRIF. Il convient de souligner qu’il sera procédé, dans le sillage des démarches devant être mises en œuvre pour la concrétisation de ce projet structurant, à la prise d’un arrêté pour l’ouverture d’une enquête publique relative au projet, a-t-on fait savoir de même source.

Le wali a fixé la date du 11 janvier prochain pour l’évaluation des opérations exécutées pour la concrétisation du projet et la préparation de celles inscrites au titre des phases suiv antes, sur la base d’une stratégie de travail préétablie.

Parallèlement à ces démarches, une commission de wilaya présidée par le Secrétaire général de la wilaya sera créée. Celle-ci sera composée de responsables locaux de divers secteurs d’activité et aura pour mission d’assurer le suivi des travaux de réalisation de cette ligne ferroviaire.