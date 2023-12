L’importance d’un bon accompagnement ainsi qu'une orientation et une étude du territoire adéquates pour une meilleure insertion socio-économique et professionnelle des jeunes, a été soulignée mardi à Oran.

Lors d’un colloque national organisé par l’Université d’Oran-2 "Mohamed Benahmed" sur "l’insertion socio-économique et professionnelle dans un contexte de vulnérabilité", des spécialistes ont ainsi mis en exergue l'importance d'accompagner les jeunes pour faciliter leur intégration dans l’environnement socio-économique.

Ce colloque, organisé par la Faculté des sciences économiques, commerciales et sciences de gestion de l’Université d’Oran-2 et le laboratoire de Recherche appliquée "la Firme, l’Industrie et le Territoire" (LARAFIT) de la même université, a regroupé des spécialistes de tout le territoire national en présentiel et en ligne autour des problématiques liées à l’insertion des jeunes.

A ce titre, le doyen de la Faculté, Pr Tcham Farouk, a fait savoir que ce colloque intervient dans le but de proposer aux autorités publiques les bonnes solutions et dispositifs aux problèmes d’insertion socio-économique et professionnelle des jeunes, afin de réduire le taux de chômage, principalement celui des universitaires et dans les zones d’ombre. Il a ajouté qu'à travers leurs expériences et leurs recherches, les spécialistes universitaires tenteront de proposer des solutions à même de faciliter l'intégration de cette frange dans l’environnement socio-économique.

Pour sa part, la présidente du Colloque, Dr Boufenik Fatima, a insisté sur l’importance de l’étude du territoire en tant que support d’une dynamique socio-économique, qui vise la réinsertion des catégories des populations dans un contexte de vulnérabilité.

De son côté, la directrice du laboratoire LARAFIT, Pr Mihoub Aït Habouche Ouahiba, a souligné qu'"en étudiant un territoire bien défini, on peut diagnostiquer et identifier les catégories vulnérables de ce territoire et proposer des solutions, y compris pour l’insertion".

Pour sa part, Dr Sekkal Houria a mis l’accent sur le rôle de l’université dans l’insertion socio-économique des jeunes diplômés, principalement en ce qui concerne la formation et l’accompagnement de ces jeunes dans la création d’entreprises et de projets innovants. Pour elle, "la décision ministérielle 1275 portant sur le mécanisme "diplôme- startup/diplôme-brevet" a concrétisé cette insertion, avec l’accompagnement durant t oute l’année des étudiants en fin de cycles pour l’élaboration de leurs projets de fin d’études, sous forme de projets de startups ou de projets innovants pouvant apporter une véritable valeur ajoutée, créer de la richesse et de l’emploi". Pour l’Université d’Oran-2, ce mécanisme a permis l’émergence de 52 projets de startups et 4 brevets d’inventions, dont trois labellisés. "C’est un excellent exemple de l’implication de l’université dans l’insertion socio-économique et professionnelle des jeunes", a-t-elle indiqué. Plusieurs communications ont été présentées lors de ce colloque, dont "l’accompagnement psychologique pour une meilleure insertion", "l’insertion professionnelle en Algérie", et "l’entrepreneuriat, défis et réalités".