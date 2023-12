Une session de formation sur la pisciculture intégrée à l’agriculture, a été lancée mardi à Bechar, au profit d’une trentaine de jeunes porteurs de projets dont des universitaires, a-t-on appris des organisateurs. Initiée conjointement par la Direction de la pêche et des productions halieutiques (DPPH) de Bechar et la Chambre inter-wilayas de la pêche et de l’aquaculture (CIWPA), cette session de formation de trois jours (12-14 décembre), est encadrée par des enseignements et cadres issus de l’Institut technologique de la pêche et de l’aquaculture de Béni-Saf (wilaya d’Ain Temouchent) et du laboratoire de chimie et environnement de l’université "Tahri Mohamed" de Bechar, a indiqué à l’APS Nacera Moumni, chargée de la communication auprès de la direction locale du secteur. Cette session de formation s’articule autour de trois thèmes principaux, à savoir les techniques de la pisciculture intégrée à l’agriculture, les maladies qui affectent les poissons d’eau douce et le procédé de préparation et d’entretien des bassins destinés à l’élevage de poissons, a-t-elle souligné. Et d’ajouter que l'objectif principal de l'organisation de telles sessions de formation, est de permettre aux participants d’acquérir le savoir-faire et les compétences susceptibles de les aider à réaliser leurs propres projets d’élevage de poissons d’eau douce. Depuis le début de 2023, une centaine d’agriculteurs dont des femmes rurales, ont bénéficié de sessions de formation similaires retenues dans le cadre du programme d’intégration de la pisciculture à l’agriculture, a-t-on rappelé.