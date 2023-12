Un colloque national sur "la réforme du système de comptabilité publique et son rôle dans la consolidation de la gouvernance des entreprises publiques" se tient depuis mardi à l’auditorium Omar Assassi de l’université Mohamed Khider de Biskra. Les communications d’intervenants de 30 universités du pays et d’experts de la direction régionale du budget d’Ouargla aborderont les réformes introduites par la loi organique 18-15 relative aux lois de finances et à la loi 23-07 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière à mettre en œuvre dans le cadre des efforts de modernisation de l’entreprise publique et de la vision nouvelle de gestion de l’équipement public, a indiqué à l’APS la présidente de la rencontre, Nadjela Noubli.

Selon le programme du colloque, les quatre axes à débattre sont "le système de comptabilité actuel en Algérie", "le cadre conceptuel de la gouvernance d’entreprise publique", "les exigences de réforme du système de comptabilité publique en Algérie et son adéquation avec les normes de comptabilité internati onale" et "les perspectives de modernisation du système de comptabilité pour asseoir la gouvernance d’entreprise publique et les difficultés rencontrées".

Dans son allocution d’ouverture, le recteur de l’université de Biskra, Pr Mahmoud Debabeche, a souligné que le regroupement d’enseignants universitaires au côté de professionnels spécialisés dans l’élaboration des budgets constitue un pas à valoriser sur la voie de l’enrichissement des lois et d’adaptation aux transformations fondamentales dans la gestion des affaires publiques de l’entreprise algérienne. Initiée par la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion en coordination avec la direction régionale du budget d’Ouargla et des 13 directions de wilaya en dépendant, cette rencontre de deux jours verra la présentation de 42 communications à sanctionner par l’adoption de recommandations, selon les organisateurs.