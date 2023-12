Le Salon national de l’automobile et de la moto se tiendra du 29 décembre au 3 janvier prochain à Oran, a annoncé mardi le wali d’Oran.

M. Saïd Sayoud a déclaré, en marge de l’ouverture d’une rencontre arabe sur les inventions et innovations des jeunes, que "le retour de ce genre de manifestations à l’activité, contribuerait au renforcement de la mobilité et à la dynamique économique du pays".

Ce salon, dont la dernière édition remonte à 2018, constitue un espace pour mettre en avant l'industrie automobile nationale et donne également un aperçu de la plupart des marques automobiles produites et commercialisées en Algérie.

Cette manifestation économique attire un grand nombre de visiteurs ordinaires et professionnels, ainsi que ceux souhaitant explorer le nouveau monde de l'automobile pour découvrir les marques automobiles internationales de dernière génération aux côtés de leurs prédécesseurs de la même marque.

La nouvelle édition de ce salon aura lieu au Centre des conventions d’Oran (CCO) "Mohamed Benahmed", a-t-on indiqué. L’industrie automobile en Algérie connait une dynamique palpable, depuis quelqu es mois, en témoigne l’inauguration de l’usine de véhicules de la marque italienne Fiat, lundi à Oran par le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun. Ce projet structurant a été réalisé en un temps record, sachant que les travaux de sa construction ont été entamés en novembre 2022, après la signature de la convention-cadre, en octobre 2022, entre le ministère de l’Industrie et le groupe Stellantis, qui occupe le 4e rang mondial dans la construction automobile et regroupant 12 marques dont Fiat. Le Groupe Stellantis avait indiqué que la capacité de production de l’usine, dans une première étape, est de 60.000 véhicules/an, pour atteindre 90.000 véhicules/an, dans une deuxième étape.

L’usine Fiat de Tafraoui (Oran) produira trois types de véhicules (modèles) jusqu’en 2026, tandis que la production d’un quatrième modèle verra le jour, en 2029. Plusieurs concessionnaires de voitures ont bénéficié, récemment, d’autorisations par le ministère concerné pour importer des véhicules de certains pays européens et asiatiques, en attendant le lancement de leur fabrication en Algérie, conformément aux cahiers des charges et avec un taux d’intégration technique significatif.