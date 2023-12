Le secrétariat permanent de la Conférence africaine des start-up a plébiscité l'Algérienne Nassima Arhab, à la majorité, au poste de secrétaire générale, a indiqué, mardi, un communiqué du ministère de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises. Le plébiscite de Mme Arhab, qui occupe le poste de secrétaire générale du ministère de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, a eu lieu à l'issue de la 2e session de la Conférence africaine des start-up, tenue du 5 au 7 décembre à Alger, avec la participations des représentants de 32 pays africains, ajoute le communiqué. Le secrétariat général permanent de la Conférence veillera à assurer le suivi et l'exécution des recommandations du Conseil ministériel africain ayant réuni à Alger les ministres africains chargés des startups et de l'innovation, y compris la commission de l'Union africaine (UA) en charge de l'enseignement, des sciences et de l'innovation et des représentants des organes de l'ONU, de la société civile et du secteur privé en Afr ique, précise la même source.

Le secrétariat général œuvrera à l'intensification de l'action interafricaine, à travers la relance du rôle des commissions thématiques créées au niveau du secrétariat, à l'instar de la commission chargée de la création d'incubateurs Soft Landing, la commission de suivi de la création du Fonds des fonds africains des startups, la commission de suivi des politiques visant à maintenir les startups et les talents en Afrique et à assurer leur mobilité régionale, et la commission de planification stratégique et du budget, a-t-on souligné.

La 2e session de la Conférence a été sanctionnée par l'adoption de "la Déclaration ministérielle d'Alger pour le développement des startups", laquelle met en exergue les efforts consentis par le Gouvernement algérien pour le soutien des startups africaines.