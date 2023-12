La 31e édition de la Foire de la production algérienne (FPA) ouvrira ses portes, jeudi au Palais des expositions des Pins-maritimes à Alger, avec la participation de 565 exposants, a indiqué mardi un communiqué de la Société algérienne des foires et exportations "SAFEX".

Organisée du 14 au 23 décembre par la Société algérienne des expositions (Filiale de la SAFEX) et placée sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, cette importante manifestation économique aura pour thème : "L'entreprise productrice, base de la croissance et du développement économique".

Cette édition verra la participation de "grandes entreprises nationales publiques et privées et d'autres ayant investi fraîchement le marché national, en vue d'exposer les produits et les services des sociétés algériennes, sur une superficie totale de 28.666 m2. La FPA regroupera plusieurs secteurs d'activité dont l'industrie agroalimentaire, chimique et pétrochimique, les industries de transformation (meubles, textile, cuirs et prêt-à-porter), l'industrie électronique et l'électroménager, les industries mécaniques, la sidérurgie, la construction et matériaux de construction, le secteur des services, les industries militaires, les startups et l'artisanat.

En marge de la foire, ajoute le communiqué, plusieurs rencontres réunissant différents acteurs économiques seront organisées et aborderont plusieurs dossiers, à l'instar d'une journée d'étude sur la zone africaine de libre échange, organisée par le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, le 16 décembre. Une autre rencontre sera organisée autour de "l'organisation des projets: défis et opportunités", le 17 décembre, ainsi qu'une autre autour des "nouveaux mécanismes, en vue de soutenir les sociétés de production à l'export", le 18 décembre.

La FPA ouvrira ses portes de 11h00 à 18h00, durant toute la période d'organisation.