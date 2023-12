Le Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Lounes Magramane, effectue depuis lundi une tournée dans trois pays européens pour tenir des concertations politiques bilatérales, a indiqué mardi un communiqué du ministère.

M. Magramane, précise le communiqué, a entamé une visite en Belgique afin de co-présider avec la présidente par intérim du Comité de direction du ministère belge des Affaires étrangères, Théodore Gentzis, la 4ème session des concertations politiques bilatérales, une occasion qui a permis de "se féliciter de l'authenticité des relations algéro-belges, et de passer en revue la coopération bilatérale et les voies de la renforcer dans plusieurs domaines d'intérêt commun". La rencontre a, également, permis de "convenir de la coordination pour arrêter un plan d'action visant essentiellement à réaliser un saut qualitatif dans plusieurs domaines liés à la coopération bilatérale et à l'échange de visites".

"Les deux parties ont échangé les vues sur nombre de questions internationales et régionales d'intérêt commun et affirmé la convergence de positions, y compris sur le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, le besoin urgent d'un cessez-le-feu permanent dans les territoires palestiniens et l'intensification des efforts internationaux à même de permettre au peuple palestinien d'exercer ses droits légitimes et de faire triompher sa cause juste pour établir un Etat indépendant sur les frontières de 1967 avec pour capitale Al-Qods", lit-on dans le communiqué.

Le SG du ministère des Affaires étrangères a eu, par ailleurs, une rencontre avec la Secrétaire d'Etat belge à l'Asile et la Migration, Nicole de Moor, lors de laquelle les deux parties ont salué le niveau de coopération entre l'Algérie et la Belgique et les perspectives de son renforcement, au mieux des intérêts communs des deux pays.

Coïncidant avec le 63e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960, la visite a permis à M. Magramane de prendre part à la réception organisée par le Consulat général d'Algérie à Bruxelles, au profit des membres de la communauté nationale établie en Belgique et à Luxembourg, une occasion pour "rappeler l'importance de cette halte historique dans le cours de la Révolution nationale et souligner le souci des autorités supérieures du pays de préserver les intérêts de la communauté nationale à l'étranger, dans le cadre de la mise en œuvre continue des objectifs tracés dans le plan d'action du Gouvernement en application du programme du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune".