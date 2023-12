L'équipe nationale de Palestine de football est arrivée mardi après-midi à Annaba pour y effectuer un stage précompétitif de préparation, en vue de la Coupe d’Asie des nations qui aura lieu au Qatar du 12 janvier au 10 février 2024, a appris l'APS auprès du directeur de la jeunesse et des sports (DJS), Hocine Aloui.

La délégation palestinienne, forte d’une quarantaine de personnes entre joueurs et dirigeants, a été accueillie à l'aéroport Rabah-Bitat d’Annaba par des responsables de la wilaya et des cadres de la DJS, selon la même source.

Les membres de la délégation palestinienne ont exprimé leur joie de fouler le sol d'Algérie et fait part de leur conviction que la perspective de préparer la Coupe d’Asie en terre algérienne leur procure du bonheur et de la motivation, a ajouté M. Aloui.

L’équipe nationale palestinienne, dirigée par l’entraîneur, Makram Daboub, effectuera ses séances d’entraînement sur le terrain annexe du stade du 19-Mai 1956 avant d'y affronter la sélection algérienne des U23, vendredi prochain, en match amical. Pour rappel, la sélection palestinienne a hé rité du groupe C à la Coupe d'Asie 2024 en compagnie de l'Iran, des Emirats arabes unis et de Hong-Kong.