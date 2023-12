Le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Walid Sadi, a procédé à l'installation officielle du collège technique national, mardi lors d’une cérémonie tenue au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa (Alger), a indiqué l'instance fédérale sur son site officiel.

Cette cérémonie a vu la présence de plus d'une soixantaine de cadres du football national, notamment les sélectionneurs nationaux, les directeurs et autres chefs de départements de la Direction technique nationale (DTN), les Directeurs techniques régionaux (DTR), les Directeurs techniques de wilayas (DTW) et les 16 Directeurs techniques sportifs (DTS) des clubs professionnels, ainsi que le secrétaire général de la FAF, Nadir Bouzenad et d’autres personnalités du monde sportif.

Dans son discours d'ouverture, le président de la FAF a exprimé sa satisfaction de prendre part à ces moments importants, réitérant son engagement à accompagner la DTN et le Collège technique national dans leur quête de contribuer à l'émergence d'idées novatrices et d'apporter les moyens nécessaires afin d’atteindre les objectifs techniques et stratégiques fixés pour le football algérien.

De son côté, le Directeur technique national (DTN), Ameur Mansoul, en sa qualité également de président du collège technique national, a exprimé sa gratitude envers le président de la FAF pour son rôle dans la concrétisation de ce projet, en s'engageant de participer à la définition de la cartographie du football algérien, soulignant que cela serait un sujet de réflexion lors des prochaines réunions.

Le DTN de la FAF a rappelé les dispositions du décret exécutif 14-330 du 4 Safar 1436 (correspondant au 27 novembre 2014), régissant l’organisation et le fonctionnement des fédérations sportives nationales, tout en mettant en exergue les articles de 30 à 35 qui définissent le rôle et les missions du Collège technique national en tant qu’organe consultatif chargé de formuler des propositions, recommandations et actions liées à l’organisation et à l’animation au sein de la fédération.

Il a souligné que ce Collège a le pouvoir d’émettre des avis sur les systèmes et formules d’animation, sur le programme de formation, ainsi que sur les contenus des stages et les détections et sélections des jeunes talents, précisant que cet organe peut se réunir deux fois par an, sur convocation de son président, ou en session extraordinaire à la d emande de son président ou du président de la FAF, conformément à l’article 33.

Présent à cette cérémonie, le sélectionneur national, Djamel Belmadi, a exprimé sa joie de partager cette passion commune pour le football avec ses collègues techniciens, alors que Abdelkrim Benaouda, a rappelé son expérience de DTN avant de devenir DTS au MC Oran, mettant en lumière la transition entre les rôles techniques et administratifs dans le domaine du football.

Les techniciens présents ont évoqué à cette occasion les défis qui attendent le football algérien en matière de développement et de formation ainsi que le souci de partager les expériences des uns et des autres et mettre les synergies nécessaires pour trouver les solutions aux différentes problématiques du sport-roi national.