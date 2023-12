L'édition 2023 du Championnat national de boxe, catégorie juniors (messieurs) se déroulera du 22 au 26 décembre courant, à la salle omnisports Mohamed-Naceri de Chlef, située en plein centre de la ville du chef-lieu de la wilaya.

Ouverte aux pugilistes nés entre 2006 et 2007, la compétition est dédiée à la mémoire du défunt Mokhtar Mechta, ancien président de la Fédération algérienne de boxe (FAB), décédé en juillet 2017, à 65 ans, des suites d'une longue maladie.

Les athlètes qui participeront à cette phase finale du championnat se sont qualifiés à partir des phases régionales. Ils ont jusqu'au 18 décembre courant pour confirmer leurs engagements.

La visite médicale et la traditionnelle séance de pesée sont programmées dans la matinée du 22 décembre. Elles seront immédiatement suivies de la réunion technique et du tirage au sort.

La phase des éliminatoires débutera le 22 décembre, à 14h00, et se poursuivra jusqu'à la fin de l'après-midi. Les quarts de finale auront lieu dans la matinée du 24 décembre, et les demi-finales le lendemain, 25 décembre, alors que les finales sont programmées pour le 26 décembre, à partir de 13h00.